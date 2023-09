Inaugurato l'anno scolastico, 600 alunni in meno in Valle d'Aosta

Il nuovo anno scolastico è iniziato stamane anche in Valle d'Aosta, con la campanella che ha suonato per 16.338 alunni. Solo 12 mesi fa erano quasi 17 mila: il calo demografico ha ridotto il loro numero di 621.

La cerimonia di inaugurazione si è svolta presso la scuola dell'infanzia e primaria di Arvier, che è stata intitolata a Walter Riblan, sindaco del paese dal 1975 al 2010. "Quest'anno - ha detto l'assessore regionale al Sistema educativo, Jean-Pierre Guichardaz - abbiamo aperto classi con tre bambini, per dire lo sforzo dell'amministrazione e del sistema scolastico, e i nostri numeri per classe sono mediamente più bassi dei famosi 25/28 alunni che altrove sono riferimenti quasi sempre normali e utilizzati per l'assegnazione dei docenti".

In base ai dati della Sovrintendenza agli studi, rispetto all'anno scolastico 2022-2023, il numero di alunni è passato da 2.519 a 2.391 nella scuola dell'infanzia, da 5.048 a 4.820 nella primaria, da 3.565 a 3.502 nella secondaria di primo grado e da 5.827 a 5.625 nella secondaria di secondo grado.

Riguardo al "tema dell'inclusività dei più fragili, che qui da noi è davvero un punto di forza e di orgoglio", l'assessore ha sottolineato "che solo quest'anno gli operatori di sostegno assicureranno 8.500 ore di supporto alla settimana a insegnanti, bambini e ragazzi: siamo passati da poco più di 3,5 milioni di euro stanziati per gli operatori di sostegno nel 2017 a circa 11 milioni nell'anno scolastico in corso. Una cifra incredibile, che va a sommarsi al costo del personale docente".



