Anche ad Aosta la Notte europea dei ricercatori

Anche quest'anno l'Institut agricole régional si farà promotore dell'organizzazione della Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori, nell'ambito del progetto Unight.

Ad Aosta la Unight 2023 si svolgerà giovedì 28 e venerdì 29 settembre, nella Cascina Montfleury, in Viale Piccolo San Bernardo 39, trasformata per l'occasione in un "villaggio della scienza" a cielo aperto, dove Iar e altri centri valdostani presenteranno le loro ricerche, coinvolgendo i giovani e i cittadini in attività scientifiche.

Saranno organizzate dimostrazioni e presentazioni per mostrare il processo di ricerca con l'obiettivo di "ispirare futuri scienziati". Immancabili gli eventi di degustazione, in cui verrà presentato il patrimonio agroalimentare ed enogastronomico della Valle d'Aosta. I partecipanti avranno l'opportunità di gustare prodotti locali e scoprire come la ricerca scientifica contribuisce a migliorarne la qualità e a preservare le tradizioni culinarie, con un pizzico di innovazione.

Il programma è in fase di aggiornamento e sarà presto online sul sito dell'istituto. L'evento è reso possibile grazie ai progetti Typicalp e Reservaqua, finanziati dal Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg Italia-Svizzera.

