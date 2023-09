Tor des géants al via, 1.200 trailer pronti a Courmayeur

E' tutto pronto a Courmayeur per la 14/a edizione del Tor330 - Tor des Géants, la gara di endurance trail da 330 chilometri e 24 mila metri di salita che si corre lungo le alte vie numero 1 e 2 della Valle d'Aosta. Sono circa 1.200 i trailer attesi al via domenica mattina e che partiranno in due 'ondate', alle ore 10 e alle ore 12.

Con il forfait dello svizzero Jonas Russi, vincitore l'anno scorso e secondo nel 2021, il valdostano Franco Collé avrà un avversario in meno da tenere dietro di sé per puntare al poker di trionfi nella 'gara di casa'. Tra le donne, favorita d'obbligo è la vincitrice con record dell'anno scorso, la britannica Sabrina Verjee.

Il nome del vincitore si conoscerà già prima dell'alba di mercoledì 13 settembre, mentre gli ultimi corridori dovranno completare la gara entro 150 ore per ottenere il titolo di 'finisher'.

Fino a lunedì le previsioni dell'ufficio meteo regionale annunciano bel tempo, con lo zero termico sopra i 4.200 metri.

Martedì invece è previsto "sempre più nuvoloso fino a cielo coperto o quasi nel pomeriggio, con rovesci fino alla prima parte di mercoledì, e poi lento e graduale miglioramento; sereno o poco nuvoloso giovedì, abbastanza soleggiato venerdì".



