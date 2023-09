Saison culturelle, via alla open call per gli artisti valdostani

Con l'obiettivo di "promuovere e sostenere le arti performative della scena valdostana e per completare e impreziosire il cartellone della Saison Culturelle 2023/2024" ha preso avvio l'open call per proposte artistiche che, "ponendosi come momento di visibilità e promozione", fornirà l'occasione ad artisti valdostani di esibirsi al teatro Splendor di Aosta. Lo comunica l'assessorato dei Beni e attività culturali.

Il bando lanciato dalla International music and arts srl (Imarts), la società di Carpi (Modena) affidataria del bando per la gestione tecnico-amministrativa e artistica del teatro Splendor, è destinato a selezionare cinque proposte artistiche del territorio ed è rivolto soload artisti valdostani. Gli spettacoli potranno appartenere a diversi generi quali teatro (italiano o francese), danza, musica leggera, musica pop e musica classica. Inoltre la Imarts è alla ricerca di uno spettacolo di musica in patois con disponibilità di rappresentazione il 30 e il 31 gennaio 2024 in concomitanza con la millenaria Fiera di Sant'Orso.

La commissione di selezione, curata da Imarts, sarà composta oltre che dal responsabile dei progetti culturali della ditta e da un esperto con comprovata esperienza nell'organizzazione di rassegne musicali con riconosciuta competenza in ambito artistico e culturale, anche dal direttore artistico incaricato da Imarts per la cura e supervisione del progetto culturale della Saison Culturelle 2023/2024. La partecipazione alla Open Call è gratuita. Le proposte dovranno pervenire a Imarts entro il 25 settembre prossimo (il bando è disponibile sul sito www.internationalmusic.it).



