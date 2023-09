Riciclaggio, Cgia "in Vda +33% di segnalazioni a Bankitalia"

Con un incremento del 33,5 per cento rispetto all'anno precedente, è la Valle d'Aosta la regione italiana che nel corso del 2022 ha fatto segnare il maggior tasso di crescita di segnalazioni di operazioni sospette pervenute all'Unità di informazione finanziaria (Uif) della Banca d'Italia. Il dato emerge da una elaborazione dell'Ufficio studi Cgia su dati Uif-Banca d'Italia e Istat.

In dettaglio, le comunicazioni all'Uif sono passate in un anno da 245 a 327: rapportato alla popolazione - 265,1 segnalazioni ogni 100 mila abitanti - questo dato posiziona la Valle d'Aosta quarta nella graduatoria delle regioni italiane con più segnalazioni di operazioni sospette. Lazio (336,9), Campania (325,5) e Lombardia (278,1) sono ai primi tre posti, mentre si trovano in fondo Sardegna (141), Umbria (157,7) e Basilicata (166,3). Considerando la graduatoria per province, il territorio della Valle d'Aosta è 14/o su un totale di 107 posizioni.

Complessivamente nel 2022 sono arrivate all'Uif 15.902 segnalazioni in più (da 139.524 a 155.426, con una crescita dell'11,4 per cento) rispetto al 2021, compreso l'incremento registrato alla voce 'estero e online' (+ 4.144). Cgia fa sapere che una su quattro "è stata considerata ad alto rischio, il 99,8% del flusso totale è riconducibile all' ipotesi di riciclaggio e nel 90% circa dei casi le comunicazioni sono giunte dalle banche, dalle Poste e dagli intermediari finanziari", prospettando "il pericolo che la criminalità economica, specie nelle Pmi, stia incuneandosi nel mondo produttivo in modo sempre più elevato".



