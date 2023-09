Quasi cinque giorni senza rigelo, nuovo record sul Monte Rosa

Quattro giorni e 17 ore senza rigelo, senza cioè che la temperatura minima tornasse a zero gradi o al di sotto, ai 4.554 metri della stazione meteo collocata sul Monte Rosa. E' il nuovo record, da quando avviene la misurazione dei dati - dal 1893 d'estate - che Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) del Piemonte ha misurato al rifugio Capanna Margherita, sulla ponte Gnifetti, nel massiccio montuoso secondo per altezza nelle Alpi solo al Monte Bianco.

Era dall'agosto del 1958 che la minima non scendeva sotto lo zero. Nei giorni scorsi, invece, il termometro è rimasto sempre in campo positivo, a partire dalle 4 del 4 settembre fino alle 19:30 dell'8 settembre, per via dell'alta pressione bloccata tra Europa centrale e Nord Italia.

In una sola settimana la serie storica di Capanna Margherita ha registrato tre nuovi record di temperatura minima più alta.

Il caldo di questa prima decade di settembre - fa notare Arpa - ha colpito maggiormente le località di media e alta montagna: sono stati battuti quattro record sulla rete di Arpa Piemonte nelle temperature massime di settembre. Tra le Alpi Pennine e le Lepontine il termometro è arrivato a 16.9 gradi ai 2.820 metri di altitudine del Passo del Moro, a 19.2 ai 2.453 metri di Formazza e a 20.6 ai 2.269 metri del Lago Paione.



