Processionaria del pino, trattamenti a Sarre e Saint-Pierre

Lunedì 11 e giovedì 13 settembre il personale del Corpo forestale della Valle d'Aosta, in collaborazione con l'Ufficio servizi fitosanitari del Dipartimento agricoltura, procederà a trattare con insetticida biologico - a base di Bacillus thuringiensis subspecie Kurstaki - le fasce boscate maggiormente colpite da processionaria del pino nei comuni di Sarre e Saint-Pierre.

Il trattamento sarà effettuato per mezzo di un cantiere semovente dotato di atomizzatore ad alta gittata che percorrerà le strade adiacenti alle zone di intervento.

Il prodotto insetticida impiegato - fa sapere l'assessorato all'Agricoltura in una nota - "non è tossico per l'uomo né per gli animali e ha un bassissimo impatto ambientale, ma potrebbe risultare leggermente irritante per la pelle e moderatamente irritante per gli occhi. Per questo motivo, a scopo precauzionale, sarà vietato l'accesso alle zone trattate per 48 ore. Gli addetti al cantiere provvederanno ad apporre cartelli di avviso in loco".

Per facilitare le operazioni e ridurre i rischi di incidente, le strade interessate potranno essere momentaneamente chiuse per il tempo necessario allo svolgimento dei lavori. Le operazioni inizieranno sempre nel tardo pomeriggio (dopo le ore 16) perché il Bacillus thuringiensis si degrada rapidamente alla luce del sole.



