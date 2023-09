Panathlon club, al Tor des géants arriva il premio Fair play

In occasione della 14/a edizione del Tor des géants, che prenderà il via domenica 10 settembre, sarà consegnato anche il Premio fair play. Si tratta di un riconoscimento, annuncia il Panathlon club du Val d'Aoste, "che sarà assegnato all'atleta che si sarà contraddistinto in maniera particolare per un gesto o un comportamento esemplare, in linea con i valori della correttezza, del rispetto delle regole e dell'avversario che sono principi fondanti sia del Panathlon International che della manifestazione stessa".

"Per il Panathlon du Val d'Aoste - afferma il presidente del club, Piercarlo Lunardi - è un onore poter affiancare il Tor e al contempo poter sensibilizzare sul valore della pratica sportiva e dei suoi principi. Mi auguro che questo riconoscimento possa avere un seguito nelle edizioni future e che questa nuova collaborazione possa proseguire negli anni".





