'Next step days', workshop sul futuro delle politiche giovanili

Contribuire a ripensare un'Aosta più 'smart', attrattiva e culturalmente vivace: è l'obiettivo dell'iniziativa 'Next step days', promossa dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Cittadella dei giovani, i cui locali ospiteranno il workshop in calendario venerdì 15 e sabato 16 settembre. Le due giornate di riflessione e incontri sulle politiche giovanili sono dedicate ai giovani tra i 16 e i 30 anni.

Il 15 settembre alle ore 15 è in programma un laboratorio di progettazione dinamica in cui i partecipanti (ingresso libero, senza prenotazione) metteranno a confronto le proprie idee e "visioni" dello sviluppo della città in ambito culturale, artistico e non solo, discutendo come orientare il futuro della città con riferimento alle politiche per - e "fatte da" - i giovani.

Il giorno successivo, a partire dalle ore 9,30, le suggestioni emerse durante il laboratorio saranno presentate nell'ambito dell'evento 'Politiche giovanili e spazi urbani: una nuova visione', una conferenza-dibattito in cui amministratori pubblici, operatori sociali e del terzo settore e gli stessi giovani discuteranno degli scenari futuri del settore nella comunità aostana.



