Medicina di montagna, corso di formazione per 40 professionisti

Sono 40 i professionisti della sanità attesi al corso formazione gratuita in medicina e telemedicina di montagna destinato a medici e infermieri dipendenti o convenzionati con l'Usl Vda, medici specializzandi della regione e medici che frequentano il corso di formazione in Medicina generale in Valle d'Aosta. Il momento formativo si svolgerà nel pomeriggio di martedì 12 settembre a Courmayeur nella sede di Fondazione Montagna Sicura, a Villa Cameron: per 20 professionisti il corso sarà in presenza e per altrettanti da remoto.

L'iniziativa è organizzata e finanziata nell'ambito del progetto Interreg Italia-Svizzera 'Cime - Cooperazione per l'Innovazione della Medicina di montagna' di cui capofila è l'Usl della Valle d'Aosta e che ha l'obiettivo di realizzare interventi innovativi per la medicina di montagna.

Il programma di tre ore fornisce una formazione specifica per i medici e infermieri sulle diverse patologie che si manifestano frequentemente in ambiente montano, per meglio affrontare le situazioni correlate alle patologie d'alta quota. Interverrà, tra gli altri, anche Guido Giardini, direttore sanitario dell'Usl della Valle d'Aosta e presidente di Fondazione montagna sicura, su 'Caratteristiche dell'ambiente montano e fisiopatologia'. "L'adesione è stata ottima e di questo siamo molto contenti. Questo corso è un'occasione di formazione e confronto che ci coinvolge tutti in quanto abitanti di un territorio alpino, dove il nostro lavoro ci porta a incontrare spesso patologie correlate alla frequentazione della montagna", sottolinea Giardini.



