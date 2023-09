Testolin, appello al governo sul raddoppio del Bianco

"Il nostro principale appello al governo è di concretizzare senza indugio un continuo confronto diplomatico con la Francia per individuare e programmare il raddoppio nei prossimi anni del Traforo del Monte Bianco oltre che operare per garantire al Tunnel del Gran San Bernardo il prolungamento delle concessioni e a garantire gli indispensabili lavori di ammodernamento dell'infrastruttura". Così il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin.

"Confermate le condizioni tecniche e di sicurezza per attuarlo, il rinvio di un anno sui lavori della volta del tunnel del Monte Bianco - aggiunge Testolin - è uno scenario ragionevole. È comunque importante che il Fréjus venga riaperto prima possibile. Siamo quindi a sollecitare risposte e impegni precisi anche da parte del governo nazionale che possano darci certezze sulle situazioni di apertura dei valichi. Il sistema di viabilità della nostra regione è stato negli ultimi giorni sottoposto a significative criticità per essere da supporto al blocco del fréjus. Testimonianza questa dell'importanza dei trasporti transalpini nel loro complesso. Un settore che ha bisogno di un grande attenzione in termini di risorse, di compensazioni e di personale - anche come forze dell'ordine - , anche considerando per la Valle d'Aosta la prossima chiusura della tratta ferroviaria per i lavori di elettrificazione".





