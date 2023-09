Si schianta con l'auto a Gressan, giovane in rianimazione

Un ventitreenne di Gressan, Davide Manocchio, è rimasto coinvolto in un incidente stradale autonomo avvenuto verso le 5.30 in frazione Taxel, nel suo comune.

Il giovane è stato portato all'ospedale Parini di Aosta dal 118. Viste le conseguenze dell'incidente, è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'auto e la pulizia della sede stradale.





Sindaco di Gressan, presto installeremo gli autovelox

“Questi incidenti - dice il sindaco di Gressan, Michel Martinet - non fanno che confermare l’assoluta necessità di un controllo della velocità anche con misure che potrebbero essere considerate drastiche, come gli autovelox. Però occorre fare qualcosa, perché così non si può continuare”. Queste misure entreranno in vigore “non solo sulla strada regionale che va verso Jovençan ma anche lungo quella che dal municipio sale verso Pila”. L'obiettivo è "garantire la sicurezza dei miei concittadini".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA