Scuola, supplenti dalle graduatorie convocati fra oggi e domani

"Lo scorso anno il percorso di composizione degli organici si è concluso il 21 settembre, quest'anno cerchiamo di chiudere fra oggi e domani. Il processo va riformulato e stiamo lavorando con InVa per cercare di arrivare, il prossimo anno, a chiudere le assegnazioni delle supplenze il 31 agosto". Lo dice l'assessore all'Istruzione Jean-Pierre Guichardaz, durante la conferenza stampa per l'avvio dell'anno scolastico 2023/2024.

Al 31 agosto si sono concluse nomine a ruolo, con 36 nuovi docenti assunti a tempo indeterminato. In aggiunta, sono stati individuati ulteriori otto docenti a seguito del concorso straordinario 2022: per loro ci sarà un anno di prova.

Sempre tramite procedura straordinaria la sovrintendenza agli Studi ha predisposto le assunzioni di 24 docenti da graduatoria regionale su sostegno. Il gruppo di lavoro che entra in campo una volta assegnate le supplenze dalla sovrintendenza il 4 settembre ha convocato - per infanzia, primaria e convitto - 561 persone e proceduto a 140 assegnazioni, fra posti comuni e di sostegno.

Domani dovrebbero concludersi le convocazioni di 454 aspiranti supplenti per le scuole medie e superiori. Dopo saranno i singoli istituti scolastici a occuparsi della copertura dei posti vacanti. "Per le secondarie stiamo osservando da vicino l'attività di questi giorni e verosimilmente sarà tutto coperto", precisa la dirigente Elisa Furfaro. Rispetto alle certificazioni per Bisogni educativi speciali "ne è arrivato un numero inaspettato che richiederanno 8.500 ore alla settimana di sostegno", con "una copertura, in media, di due ore in più", conclude la sovrintendente Marina Fey. La campanella lunedì suonerà per 16.300 studenti.



