Rogo a Roisan, danni a un'abitazione e alla Casa forte di Rhins

Un incendio si è verificato la notte scorsa a Roisan, in frazione Rhins. Le fiamme hanno coinvolto un'abitazione, dichiarata inagibile, e il tetto della Casa forte, struttura risalente al 1100.

Le operazioni di spegnimento si sono concluse stamane. Sul posto i vigili del fuoco, ai quali non risultano persone coinvolte nel rogo. Oltre alle forze dell'ordine, sul posto è intervenuta anche una squadra Deval per interrompere l'erogazione di energia elettrica. La strada regionale numero 17, chiusa per permettere le operazioni di soccorso, è stata nel frattempo riaperta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA