'La Montagna nelle politiche europee', incontro a Courmayeur

'La centralità della Montagna nelle politiche europee, dal turismo allo sviluppo sostenibile' è il titolo dell'incontro organizzato dall'europarlamentare della Lega Alessandro Panza in collaborazione con il gruppo Identità e democrazia del Parlamento europeo, che si terrà dalle ore 10.30 di venerdì 15 settembre presso la stazione di Pavillon/The Mountain della funivia Skyway Monte Bianco, a Courmayeur.

L'appuntamento affronterà le tematiche legate alle possibilità di sviluppo sostenibile delle aree montane, a seguito delle ultime risoluzioni europee.

La tavola rotonda sarà moderata dal direttore di Sciare magazine, Marco Di Marco. Oltre che Panza, responsabile delle Politiche per le aree montane della Lega e consigliere per la Montagna del ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli, interverranno i relatori: Martino Peterlongo, presidente del Collegio nazionale delle guide alpine italiane; Valeria Ghezzi, presidente dell'Associazione nazionale esercenti funiviari; Antonio Montani, presidente del Club alpino italiano; Luigi Borgo, presidente del Collegio nazionale maestri di sci; Luciano Caveri, assessore regionale della Valle d'Aosta agli Affari europei, innovazione, Pnrr e politiche nazionali per la montagna; Anna Giorgi, direttrice Gesdimont Unimont; Annibale Salsa, presidente emerito Cai; Giuseppe Argirò, amministratore delegato di Cva.



