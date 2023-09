Gestore traforo Monte Bianco, possibile riapertura più rapida

I lavori previsti nell'autunno 2023 al traforo del Monte Bianco comporteranno "una chiusura completa ma, rispetto a quelli sulla volta (rinviati al settembre 2024), hanno il vantaggio che in caso di necessità i tempi di ripristino della circolazione possono essere più brevi". Così all'ANSA Riccardo Rigacci, direttore gerente del Geie Tmb, il gestore italo-francese della galleria. La durata dei lavori di quest'anno, hanno stimato Roma e Parigi, sarà di circa sei o sette settimane, rispetto alle 15 previste per l'ammodernamento della volta. L'obiettivo dei due governi è di evitare la paralisi degli scambi commerciali nel caso in cui dovessero verificarsi altri problemi al traforo del Fréjus, dopo la frana che il 27 agosto scorso ha interrotto l'autostrada francese A43 e di conseguenza deviato il transito dei mezzi pesanti proprio al Bianco.

"Con il cantiere di ricostruzione della volta, le attività di messa in sicurezza richiederebbero - spiega Rigacci - molto più tempo rispetto agli interventi sugli impianti. Sono stati mantenuti tutti gli altri cantieri in quanto consentono un ripristino della circolazione in tempi relativamente più brevi rispetto a un lavoro di ricostruzione della volta".

Sono previsti, in particolare, interventi legati alla soletta su cui poggia il piano viabile del traforo, sugli impianti tra cui la sostituzione progressiva dei ventilatori in volta più altre manutenzioni: lavori "che avevamo già pianificato con il cantiere della volta e che al momento preserviamo".



