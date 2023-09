Traforo del Monte Bianco, gestore "non chiuderà prima del 18 settembre"

La chiusura del traforo del Monte Bianco - per un periodo "stimato in questa fase a sette settimane" - "non è prevista fino alla fine della prossima settimana". Lo fa sapere in una nota il Geie-Tmb, il gestore italo-francese della galleria.

"Sono in corso - si legge - ulteriori valutazioni, e nuove pianificazioni sono in fase di definizione da parte dei team del Tmb-Geie e delle imprese di costruzione. L'organizzazione e il programma preciso dei lavori saranno fissati al più presto".

"Parallelamente all'annuncio dell'imminente riapertura della A43 in Maurienne e al ripristino del traffico di mezzi pesanti nel traforo del Fréjus, giovedì 7 settembre - ricorda il gestore - gli Stati francese e italiano si sono riuniti in una Commissione intergovernativa per decidere insieme il seguito da dare ai lavori del Traforo del Monte Bianco, che avrebbero dovuto iniziare il 4 settembre.

A causa della complessità del progetto e dei rischi per la buona connettività tra Francia e Italia, i due Stati hanno rinviato di un anno il cantiere-test di ristrutturazione della volta di 600 metri, che avrebbe dovuto durare 14 settimane.

Allo stesso tempo, i due Stati hanno confermato il completamento nel 2023 di altri lavori di manutenzione previsti sul sito, compresa la sostituzione dei 76 acceleratori sulla volta".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA