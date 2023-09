La segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein, sarà presente alla Festa dell'Unità di Aosta. Lo annuncia il Pd Vda. Il suo intervento è previsto venerdì 15 settembre alle 18.30, insieme a quello del deputato Mauro Berruto.

La Festa dell'Unità è in calendario dal 15 al 17 settembre prossimi presso il ristorante Intrecci di Aosta, in via Binel.





