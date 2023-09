Vescovo Aosta, "parte la ri-evangelizzazione della nostra valle"

"L'unità parrocchiale vuole diventare una vera e propria stazione missionaria, nella quale si condivide la fede, la si celebra e si cerca di tradurla in fraternità e accoglienza. Da qui parte la missione che ho chiamato, senza falsi pudori, ri-evangelizzazione della nostra valle". Lo ha detto il vescovo di Aosta, Franco Lovignana, presentando la sua lettera ai fedeli in occasione del nuovo anno pastorale.

Lettera che è incentrata sull'avvio delle unità parrocchiali in Valle d'Aosta, ovvero l'accorpamento di due o più parrocchie.

"E' per noi prioritario - si legge - e suona come una chiamata a vivere appieno la fede, la fraternità ecclesiale, la missione e la carità. Senza una risposta generosa, personale e comunitaria, tutto si riduce a mera questione organizzativa. I cambiamenti richiesti vogliono ridare alle nostre comunità la vitalità che stanno perdendo a causa della progressiva erosione della fede e della partecipazione".

In dettaglio monsignor Lovignana invita "ad avviare un dialogo con il territorio: la presenza della comunità cristiana nei luoghi istituzionali o informali nei quali si fanno cultura e politica, è presupposto fondamentale". Inoltre l'unità parrocchiale è chiamata a "riappropriarsi della lingua comune del nostro tempo", ovvero cercando di "usare un linguaggio in grado di raggiungere tutti". L'altro invito è a "privilegiare la formazione" intesa come "esperienza di maturazione della propria esperienza di fede", oltre che ad "assumere uno stile comunitario di pensare, progettare ed agire, nella consapevolezza che la responsabilità della vita e della missione è condivisa tra sacerdoti e fedeli, pur senza confusione di ruoli". Infine l'unità parrocchiale è chiamata a "rilanciare i consigli che sono luoghi di partecipazione e corresponsabilità" ma anche a "verificare con attenzione le strutture materiali".

