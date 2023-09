Tajani, valutiamo Monte Bianco aperto tutto il tempo necessario

"Rimaniamo in stretto contatto con le autorità francesi per seguire tempi e modalità di ripristino della viabilità lungo l'asse del Frejus. Per evitare ulteriori disagi, si sta valutando di mantenere il traforo del Monte Bianco aperto per tutto il tempo necessario a garantire il regolare traffico dei veicoli". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani durante il question time alla Camera. "Ho voluto convocare domani una riunione straordinaria a livello tecnico della conferenza intergovernativa per il traforo del Monte Bianco. In funzione della tempistica dei lavori necessari al ripristino del traforo del Frejus, verrà valutata su mia richiesta la riprogrammazione degli interventi di manutenzione previsti per il traforo del monte Bianco. Per quanto necessari ed urgenti, queste misure non sono però sufficienti: la fragilità delle infrastrutture transalpine di collegamento è emersa con ancora maggiore evidenza in occasione di questo ultimo evento che ha interessato il Frejus", ha sottolineato Tajani. Ha poi aggiunto: "Il governo ritiene assolutamente necessario cominciare a lavorare - ne ho parlato con la ministra francese Colonna - per dar vita ad una seconda canna per il traforo del Monte Bianco. A breve mi recherò a Parigi per continuare il dialogo. Il progetto dovrà essere in linea con le moderne infrastrutture europee".



