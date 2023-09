Plaisirs de culture, funambolo su cavo sopra piazza Chanoux

"Patrimonio vivente" è il tema dell'edizione 2023 di Plaisirs de culture, la rassegna organizzata dall'assessorato regionale ai beni culturali e che anche quest'anno aderisce alle Giornate europee del Patrimonio.

Tra gli ospiti ci sarà lo storico Alessandro Barbero, con una conferenza nell'ambito delle iniziative "La Valle d'Aosta per san Francesco", il 25 settembre al teatro Splendor.

Il primo appuntamento di Plaisirs de culture è in calendario il 15 settembre, alle 18,15: il funambolo Andrea Loreni si esibirà in una performance a grandi altezze con una traversata di piazza Chanoux, ad Aosta. "Uno spettacolo originale e coinvolgente dal forte potere simbolico ed evocativo, scelto appositamente per rappresentare l'impegno costante nel proteggere e mantenere vivo il patrimonio culturale nel tempo, affinché non 'cada' nel degrado e nell'oblio", spiegano dall'assessorato.

Il legame con il Comune riguarda anche il rapporto fra il palazzo comunale di Aosta e la sua piazza, dove sorgeva il convento di San Francesco, e il santo. Saranno organizzate visite guidate al municipio "che non è solo il salotto buono di Aosta e che va conosciuto"; dice Samuele Tedesco, assessore comunale.

"Il funambolo è un'immagine simbolica - commenta il sindaco di Aosta, Gianni Nuti - perché siamo così impegnati a non cadere da dimenticare che intorno a noi ci sono molte bellezze, che possiamo possedere e apprezzare".

Gli appuntamenti in 9 giorni sono più di 100 e coinvolgono 23 Comuni. "Tutti potranno trovare un momento di loro interesse, anche per tornare sui propri passi e guardare luoghi già conosciuti in ottiche diverse", dice la soprintendente ai Beni culturali Cristina De La Pierre.

"Nessun territorio è stato trascurato - aggiunge l'assessore regionale Jean-Pierre Guichardaz - e sono tutti stati coinvolti anche grazie a una miriade di soggetti. L'11/a edizione è caratterizzata da un filo 'tiratissimo' che rappresenta lo sforzo di creare un legame fra tutti i soggetti che non sempre si parlano". Il programma completo è disponibile sul sito Valle d'Aoste Heritage.

