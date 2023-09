Nuova bigliettazione su bus, corse gratuite fino a novembre

Dall'11 settembre al 12 novembre sarà introdotta in Valle d'Aosta la gratuità del servizio di trasporto pubblico locale automobilistico regionale al fine di avviare la fase finale del progetto di rinnovo del sistema di bigliettazione elettronico. Lo comunica l'assessorato dei Trasporti e Mobilità, precisando che la transizione dal vecchio al nuovo sistema implicherà una serie di complesse operazioni per il progressivo smontaggio/montaggio degli apparati di bordo di tutti i mezzi e per la messa a punto del software. "Questa fase - si legge in una nota - si rende necessaria non potendo convivere i due sistemi, né sospendere il servizio per allestire contemporaneamente tutti i mezzi".

"Questo nuovo sistema - dichiara l'Assessore Luigi Bertschy - porterà importanti innovazioni per gli utenti e per le aziende che miglioreranno l'affidabilità del sistema e le potenzialità dei servizi di pagamento oltre ad altre funzionalità che le nuove tecnologie offrono. Riteniamo che il progetto sia un passaggio determinante per arrivare ad una gestione dei mezzi di trasporto più vicina alle esigenze dei cittadini e in linea con le nuove tecnologie e con le nuove abitudini smart di prenotazione e di consultazione della rete internet e delle app".

Con il nuovo sistema, gli utenti potranno beneficiare di sensibili miglioramenti: tramite app per smartphone sarà possibile geolocalizzare il possessore, indicare su una mappa le fermate più vicine e le linee operative su quella fermata, programmare un viaggio dalla propria posizione al punto di destinazione prescelto tramite navigatore, utilizzando i mezzi pubblici e acquistare il relativo biglietto; saranno accettati pagamenti anche con carte di credito/debito.



