Frana in Savoia, sblocco del Fréjus atteso nel fine settimana

E' attesa tra sabato e domenica prossima - secondo quanto si è appreso - la fine dei lavori per la messa in sicurezza dell'autostrada francese A43: l'interruzione della viabilità, dopo la frana da 10 mila metri cubi caduta il 27 agosto scorso in Maurienne, ha portato alla chiusura del traforo stradale del Fréjus ai mezzi pesanti. Nei giorni seguenti i camion, insieme a molte auto, si sono riversati al traforo del Monte Bianco, congestionandolo. Con l'obiettivo di non bloccare gli scambi con la Francia, la scorsa settimana è quindi stato deciso di rinviare la chiusura per lavori che era prevista proprio al Bianco dal 4 settembre fino al 18 dicembre.

La commissione intergovernativa italo-francese, che si riunisce giovedì pomeriggio da remoto, è chiamata a decidere se far slittare di un anno l'ammodernamento della volta della galleria tra Courmayeur (Aosta) e Chamonix (Francia) o far partire i lavori non appena il Fréjus sarà riaperto ai camion.

Intanto torna a farsi sentire la pressione al traforo del Monte Bianco. Al momento sul pedaggio italiano l'attesa è di due ore, su quello francese di un'ora e 45 minuti. Ma i veicoli pesanti devono stazionare anche 90 minuti all'area di stoccaggio di Pollein (Aosta) e due ore in quella di Passy (Francia).

Giovedì la situazione potrebbe essere peggiore, almeno sul versante francese, per via della giornata festiva in Svizzera (Jeûne Genevois) che porterà "numerosi automobilisti sulla rampa di accesso al tunnel per raggiungere l'Italia", comunica la prefettura dell'Alta Savoia (Francia), raccomandando di seguire itinerari alternativi.



