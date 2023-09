Forza Italia Piemonte e Vda, rilancio trasporti è priorità

"Il vicepremier Tajani ha ragione: il rilancio dei trasporti transfrontalieri e' una priorità e il rafforzamento delle interconnessioni con la Francia non è più rinviabile". Lo affermano in una nota i coordinatori di Forza Italia Piemonte e Valle d'Aosta, il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo ed Emily Rini.

"Il tempestivo intervento del governo per scongiurare la chiusura del Monte Bianco, alla luce dei lavori di ripristino del Frejus dopo la frana che ha coinvolto il tunnel sul lato francese, ha evitato la paralisi nei collegamenti tra Italia e Francia - aggiungono - e le gravi conseguenze negative che lo stop avrebbe avuto sull'economia delle Regioni del Nord Ovest.

Ora, però, occorre fare di più: l'annuncio del vicepremier Tajani di volersi recare a Parigi per discutere di una seconda canna del traforo del Monte Bianco non può dunque che essere accolto con grande soddisfazione da chi, come Forza Italia, ha a cuore lo sviluppo dei territori. Le attuali criticità devono quindi diventare una opportunità: il rilancio del sistema dei trasporti transfrontalieri non è più rinviabile, perché senza connessioni non può esserci sviluppo".



