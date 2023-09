Scuola, in Valle d'Aosta campanella pronta per 16.000 alunni

In Valle d'Aosta lunedì 11 settembre suonerà la campanella per 16.338 alunni: 2.391 nella scuola dell'infanzia, 4.820 in quella primaria, 3.502 nella secondaria di primo grado e 5.625 nella scuola secondaria di secondo grado.

Lo ha comunicato la Sovrintendenza agli studi in occasione dell'apertura dell'anno scolastico.

La cerimonia d'inaugurazione è in programma lunedì 11 settembre, alle 10, nella scuola dell'infanzia e primaria di Arvier. "Con la scelta di Arvier per l'inaugurazione del nuovo anno scolastico - dichiara l'Assessore regionale all'istruzione, Jean-Pierre Guichardaz - l'amministrazione manifesta il suo attaccamento al territorio e il suo impegno a mantenere le scuole nei nostri paesi, anche quelli più piccoli e poco abitati. Sono fermamente convinto che sia necessario investire nella scuola, a tutti i livelli, se vogliamo garantire ai nostri figli una scuola di qualità, sempre più equa e inclusiva".

