Malore durante corsa in montagna, trailer muore in ospedale

Il giornalista sportivo svizzero e trailer Bernard Mayencourt è morto a 59 anni domenica scorsa all'ospedale di Annecy Genevois, in Alta Savoia. Il 28 agosto era stato ricoverato d'urgenza per un malore accusato due ore dopo aver iniziato a correre la Petite trotte à léon (Ptl), gara a squadre del circuito dell'Ultra trail del Monte Bianco (Utmb).

Con partenza da Chamonix, il percorso si snoda per 300 chilometri e 25 mila metri di dislivello positivo tra alpi francesi, Valle d'Aosta e Canton Vallese. "Bernard è stato quattro volte finisher del Tor330 - Tor des Géants che lui stesso ha descritto come 'un'avventura straordinaria in una regione altrettanto straordinaria", si legge in un post su Facebook del Tor des géants.

Appassionato di corsa e scialpinismo, era anche membro del comitato direttivo del trail svizzero Wildstrubel by Utmb.

L'organizzazione lo ricorda come un uomo appassionato di ultra trail, che aveva già partecipato all'Utmb, alla Tds e alla Ptl.

"Era il signor trail in Vallese. Conosceva tutte le corse, tutti gli organizzatori, tutti i corridori, e tutta la comunità lo conosceva".

Anche le due precedenti edizioni dell'Utmb erano state segnate da lutti. L'anno scorso un trailer brasiliano di 60 anni che partecipava alla Ptl era morto dopo essere precipitato di notte per un centinaio di metri sul versante francese del massiccio del Monte Bianco, nelle vicinanze del rifugio Plan Glacier. Nel 2022 un atleta proveniente dalla Repubblica Ceca aveva perso la vita a 35 anni durante la Tds ('Sur les traces des ducs de Savoie') a causa delle ferite riportate in una caduta in notturna durante la discesa dal Passeur de Pralognan (Francia).



