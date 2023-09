Integrazione dei migranti, Aosta aderisce al progetto LgNet3

Il Comune di Aosta ha aderito al progetto LGNet3 su invito del Ministero del Lavoro. Obiettivo dell'iniziativa è "migliorare il benessere di tutta la comunità in quei territori dove è alta la presenza di cittadini di origine straniera che non hanno ancora raggiunto un sufficiente livello di integrazione, attraverso la presa in carico delle situazioni più complesse, anche al fine di contrastare il degrado, la marginalizzazione e il conflitto sociale nelle aree urbane interessate".

LGNet3 avrà una durata di 42 mesi, l'inizio è previsto per il primo trimestre 2024. "Le attività che fanno capo ai Comuni - si legge in una nota - si articolano su tre distinte azioni: iniziative di impegno civico; interventi di presa in carico tramite one-stop shop e unità mobili; interventi di inclusione abitativa. Anche considerati i progetti già attivi sul territorio valdostano finanziati da fondi nazionali ed europei, l'amministrazione comunale ha predisposto un'idea progettuale finalizzata alla realizzazione di attività nell'ambito dell'inclusione abitativa, in particolare con l'obiettivo di dar luogo a interventi di sostegno alla locazione e all'autonomia abitativa, alla realizzazione di attività di accompagnamento sociale e all'organizzazione di iniziative pubbliche di informazione, comunicazione e sensibilizzazione rivolte alla comunità locale".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA