Cime bianche: Cai e comitato, "studio ammette l'insostenibilità"

"Depurato dalle velature propagandistiche e dalle manomissioni dei dati, imposte dalla committenza, lo studio stesso ammette l'insensatezza e l'insostenibilità di una linea funiviaria nel vallone di Cime Bianche, peraltro completamente a carico dei contribuenti valdostani". Così il comitato Ripartire dalle cime bianche e il Cai Valle d'Aosta nell'analisi dello 'Studio propedeutico e preliminare alla valutazione di fattibilità del collegamento intervallivo 'Cime Bianche'' trasmesso nel marzo scorso alla Regione dalla Monterosa ski.

L'analisi è stata illustrata durante una conferenza stampa da Marcello Dondeynaz, referente del comitato, introdotta da Piermauro Reboulaz, presidente del Cai Valle d'Aosta, che ha sottolineato come dal Club alpino non vi sia alcun "attacco" nei confronti della Regione.

Secondo Dondeynaz lo studio "non affronta la percorribilità normativa, legale" dell'impianto e per questo "siamo pronti ad opporci in tutte le sedi legali, fino alla Corte europea di giustizia". Inoltre "non presenta un solo dato" sulla necessità di sostituzione degli impianti esistenti di Cervino spa e Monterosa ski e sui costi, che Dondeynaz stima in circa 180 milioni di euro, oltre ai 120 previsti per quello di Cime bianche. Critiche anche alla "mancanza di ascolto dei turisti", ai quali invece l'associazione ha proposto un questionario i cui risultati (700 quelli compilati) saranno presentati il 16 settembre a Champoluc (cinema Sant'Anna, ore 15).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA