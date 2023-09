Cheese, "importantissima vetrina per formaggi valdostani"

"Cheese rappresenta un'importantissima vetrina per i nostri formaggi, per i tutti i nostri prodotti e per le specificità della nostra agricoltura.

L'attenzione alla qualità, ai saperi tradizionali, al legame con il territorio che questa manifestazione promuove corrispondono agli obiettivi che perseguiamo nella nostra regione. Il tema di quest'anno, poi, rimanda ai principi del nostro allevamento di montagna e valorizza proprio le peculiarità della Fontina, in quanto l'alimentazione delle nostre bovine si basa essenzialmente sul foraggio proveniente dalle superficie dei prati e dei pascoli della regione". Così l'assessore regionale all'agricoltura, Marco Carrel, commenta la partecipazione della Valle d'Aosta alla quattordicesima edizione di Cheese, il più grande evento internazionale dedicato ai formaggi a latte crudo.

Organizzato da Slow Food, l'evento si svolgerà dal 15 al 18 settembre e ruoterà quest'anno attorno allo slogan "il sapore dei prati", un tema che vuole sottolineare la genuinità e la qualità dei prodotti legati al pascolo. La Valle d'Aosta parteciperà con uno spazio istituzionale, dove verranno proposte degustazioni guidate dei formaggi valdostani in abbinamento ai vini. Inoltre sarà presente l'Institut agricole régional che presenterà il progetto Interreg Italia-Svizzera Typicalp con degustazioni ed attività di divulgazione e approfondimento.

