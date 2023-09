Torna l'Aosta Pride week, 11 appuntamenti in otto giorni

Si avvicina l'Aosta Pride week, con 11 appuntamenti a ingresso gratuito che toccheranno sette diversi luoghi della città. Se la parata che lo scorso anno ha radunato oltre 3.000 persone in piazza Chanoux tornerà solo nel 2024, dal 30 settembre al 7 ottobre prossimi "l'onda pride 2023" arriverà lo stesso ad Aosta.

Sabato 30 settembre sono previsti due appuntamenti. Alle 15.30, presso la biblioteca del Quartiere Dora, Francesco Pierri, nei panni della drag Cristina Prenestina, farà una lettura del suo libro 'Nino il T-rex' con laboratorio creativo, dedicato a bambine e bambini. Alle 21, al Théâtre de la Ville, si accenderanno i riflettori per il grande varietà di Cristina Prenestina: 'Vale tutto!', insieme alle performer di Latte Fresco (nota serata queer romana) e con la partecipazione della pole dancer aostana Simona Spataro.

Domenica al Csv (ore 14,30) spazio al laboratorio teatrale sui Drag King con la compagnia milanese Atir e il Collettivo King mentre lunedì nell'aula magna dell'Univda la saggista Lea Melandri affronterà il tema 'Il corpo politico'. 'La sposa nel vento' è il titolo del film che sarà proiettato martedì alle 21 alla Cittadella dei giovani, alla presenza del regista Giovanni Coda. Mercoledì alle 21 presso il Csv il filosofo Lorenzo Gasparrini affronterà il tema 'Il peso delle parole' e la serata di giovedì, 'Cinequeer', sarà dedicata alla proiezione di cortometraggi (dalle ore 21 alla Biblioteca Ida Desandré). Alla bocciofila del quartiere Cogne, sempre alle ore 18, Benedetta Renier venerdì presenterà il suo libro 'Diecimila chilometri più in là' mentre sabato toccherà ad Alec Trenta con la sua graphic novel 'Barba'.

Sabato 7, alle 21.30 al De la Ville, Daniele Gattano, stand up comedian noto a livello nazionae, porterà il suo spettacolo 'Male male', lo sfogo di un trentenne "non troppo entusiasta della vita, per lo meno della sua".



