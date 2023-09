Rixi, il traforo del Monte Bianco non chiuderà nel 2023

"Abbiamo sospeso la chiusura del Monte Bianco, che non chiuderà nel 2023 anche perché col problema delle frane che abbiamo sul Frejus, il rischio vero è che ci potremmo trovare su Ventimiglia più o meno il doppio degli automezzi rispetto a quelli che circolano negli ultimi anni e ovviamente il sistema ligure, in particolare quello della Liguria occidentale e delle province di Imperia e di Savona sarebbero probabilmente tracollati". Lo ha detto stamani il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi a margine della presentazione del tracciato definitivo dell'Aurelia Bis, a Ventimiglia.

"In passato - ha detto Rixi - si è perso molto tempo e oggi non abbiamo più tempo da perdere. Il valico di Ventimiglia è secondo soltanto al Brennero per i flussi del traffico pesante.

Sulla situazione attuale dei valichi alpini - ha aggiunto - il governo italiano si sta attivando per risolvere una serie di problemi che erano stati lasciati lì dal governo precedente".





