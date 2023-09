Polizia, avvicendamento al vertice della squadra mobile di Aosta

La squadra mobile della questura di Aosta ha una nuova dirigente. E' il commissario capo Jenny Vecchiato, di 30 anni, veneta, laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli studi di Padova e con master di secondo livello in 'Diritto, organizzazione e gestione della sicurezza'.

Vecchiato proviene dalla questura di Treviso, dove ha ricoperto l'incarico di vice dirigente la Divisione anticrimine dal 2021, dopo la frequenza del corso per funzionari presso la Scuola superiore di polizia di Roma.

Prende il posto del commissario capo Francesco Filograno, che da oggi lascia la Valle d'Aosta per un altro incarico presso la questura di Bari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA