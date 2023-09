Perseguita l'ex moglie in vacanza, arrestato a Brusson

Un uomo di 44 anni è stato arrestato per atti persecutori ai danni dell'ex moglie. I fatti sono avvenuti nel primo pomeriggio di sabato scorso a Brusson, dove i due - residenti a Varese - possiedono una casa di villeggiatura.

Nonostante il divieto di avvicinamento, l'uomo - hanno ricostruito gli inquirenti - è entrato nell'abitazione: la donna, vedendolo e sentendosi tormentata, ha chiamato i carabinieri. L'ex marito è stato quindi arrestato e al momento si trova in carcere, in attesa dell'udienza di convalida (pm Luca Ceccanti) attesa domani in tribunale ad Aosta.



