Pedonalizzazione Arco d'Augusto, 4 milioni per via Monte Emilius

La giunta comunale di Aosta ha approvato il progetto definitivo dei lavori di sistemazione di via Monte Emilius finalizzati alla pedonalizzazione di piazza Arco d'Augusto.

Il nuovo progetto definitivo, redatto dallo Studio tecnico Abithe, integra - fa sapere il Comune - "le cinque osservazioni pervenute durante la fase di deposito in pubblica visione del precedente da parte dei proprietari delle aree che saranno oggetto di esproprio".

L'elaborato prevede costi per 4,16 milioni di euro e contempla una serie di interventi che insisteranno anche sul ponte Nord sul torrente Buthier, in piazza Vuillermin, viale Chabod e piazza Arco d'Augusto.

Il 'vecchio' ponte sul Buthier sarà pressoché completamente pedonalizzato e dotato di una pavimentazione con lastre di pietra che condurrà a una piazza Vuillermin, recuperata con una nuova pavimentazione a cubetti di pietra, "evidenziando l'antico percorso storico di origine romana".

Riguardo agli incroci tra via Monte Emilius e corso Ivrea e, a Sud, tra via Monte Emilius, via Caduti del Lavoro, via Clavalité e via Valli Valdostane, la proposta progettuale prevede il completamento definitivo delle intersezioni a rotatoria già realizzate in maniera provvisoria, mentre il tratto centrale di via Monte Emilius presenterà un marciapiede di 1,5-2 metri sul lato Est, andando a comprendere le coperture delle intercapedini delle autorimesse condominiali sotterranee, mentre sul lato Ovest verrà concentrata la sosta degli autoveicoli in due aree distinte.

Per quanto riguarda i parcheggi disponibili nell'area, il loro numero "rimarrà pressoché invariato, con un aumento di quattro stalli nella parte a Sud. In totale i posti auto passeranno da 145 a 149".



