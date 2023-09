Marché vert Noël, individuato il project manager

La giunta comunale di Aosta ha individuato il project manager a supporto degli uffici comunali coinvolti nell'organizzazione del Marché vert Noël.

Si tratta della Promec snc di Bollate (Milano) in quanto la sua proposta "corrisponde alle attese dell'amministrazione stessa, inserendosi in modo positivo e coerente nella visione di promozione turistica e di sviluppo della manifestazione".

L'incarico avrà durata biennale (edizioni 2023/2024 e 2024/2025 del Marché Vert Noël) con la possibilità di eventuale rinnovo per un ulteriore anno (edizione 2025/2026) "compatibilmente con le disponibilità finanziarie". L'importo per l'affidamento del servizio ammonta complessivamente a 105 mila euro.



