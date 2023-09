Caldo, in Svizzera lo zero termico di nuovo sopra 5.200 metri

"A soli 14 giorni dal nuovo record, l'isoterma di zero gradi sopra la Svizzera è salita di nuovo ad altitudini eccezionali. Misurata a 5.253 metri sul livello del mare dalla radiosonda lanciata da Payerne ogg, è il secondo valore più alto dall'inizio delle misure nel 1954". Lo scrive su X (ex Twitter) Meteo Svizzera, l'Ufficio federale di meteorologia e climatologia.

Il 21 agosto scorso lo zero termico era stato registrato a 5.298 metri, il valore più alto. Al terzo posto figura il 25 luglio 2022, con 5.184 metri, al quarto c'è il 20 luglio 1995 (5.177 metri). Le altre misurazioni sono sotto i 5.000 metri.





