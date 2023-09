Ultra trail du Mont Blanc, prima storica doppietta statunitense

(ANSA) - CHAMONIX-MONT-BLANC, 02 SET - Lo statunitense Jim Walmsley, di 33 anni, ha vinto la ventesima edizione dell'Utmb alla Dacia Ultra trail du Mont Blanc. La gara di corsa in montagna, tra le più prestigiose al mondo, si corre lungo 172 chilometri di sentieri e 9.967 metri di dislivello positivo attorno al massiccio del Monte Bianco, tra Francia, Italia e Svizzera, con partenza e arrivo a Chamonix.

Originario dell'Arizona e militare fino al 2015, Walmsley è il primo statunitense a vincere la gara, completata in 19 ore, 37 minuti e 43 secondi, davanti di 21' al connazionale Zach Miller, a lungo in testa e poi superato nell'ultima parte. Terzo il francese German Grangier, dietro di altri 12'.

Il tempo di Walmsley è il più basso di sempre, anche di quello registrato lo scorso anno dal catalano Kilian Jornet (19h48:30), ma non può essere considerato un record ufficiale per via di alcune lievi semplificazioni apportate al tracciato a causa delle condizioni meteo degli ultimi giorni. Per preparare la gara, due anni fa aveva deciso di trasferirsi sulle Alpi francesi.

Tra le donne la vincitrice è la connazionale Courtney Dauwalter, di 38 anni, che ottiene così il suo terzo successo, con il tempo di 23 ore, 29 minuti e 14 secondi. Dietro di lei, di una quarantina di minuti, la tedesca Katharina Hartmuth, terza la francese Blandine L'Hirondel, staccata di altri 12'.

Con la vittoria di oggi, Dauwalter realizza un tris storico: la Hardrock 100 Endurance Run 2023 (record della gara), la Western States Endurance Run 2023 (record della gara) e l'Utmb 2023.





