Monte Bianco, Pays Souverain chiede applicazione zona franca

''L'applicazione della zona franca rappresenterebbe un parametro perequativo per i disagi al traforo del Monte Bianco''. Lo scrive in una nota Pays d'Aoste Souverain, commentando i disagi che si sono verificati nei giorni scorsi al traforo del Monte Bianco a seguito della chiusura del Fréjus ai Tir a causa di una frana.

E aggiunge: ''Qualsiasi sia l'avvenire del tunnel, sicuramente nei prossimi anni, la Vallée d'Aoste subirà danni economici non indifferenti. L'applicazione della Zona Franca rappresenterebbe un parametro perequativo per permetterci di operare alla stregua di altre regioni europee non gravate da tali problematiche e servitù di passaggio''.



