Al Casinò di Saint-Vincent incassi in crescita ad agosto

Al Casinò di Saint-Vincent il mese di agosto si chiude con un incasso di 6.634.542 euro, l'18,27% in più rispetto ad agosto 2022 (più 1.025.034 euro). Lo fa sapere la Casinò de la Vallée spa.

Rispetto al mese di agosto 2022, le slot machine fanno registrare una crescita del 10,40% (più 307.411 euro), mentre i giochi da tavolo incassano 3.370.817 euro (più 127,05%). Gli ingressi sono stati pari a 32.756, l'1,45% in più sullo stesso mese del 2022. Per quanto riguarda i giochi lavorati, "una crescita importante è stata registrata black jack, dai craps e dal punto e banco".

Per la società "i primi otto mesi confermano il trend positivo di miglioramento rispetto al 2022". Il progressivo introiti lordi è pari a 45.199.672 euro, il 10,26% in più rispetto al 2022, ripartiti in 20.225.349 euro ai tavoli da gioco e 24.974.323 alle slot machine. Gli ingressi al 31 agosto sono stati 214.488 in crescita dell'11,32% rispetto allo stesso periodo del 2022.

Al Grand Hotel Billia nel mese di agosto 2023 gli introiti delle vendite sono stati in linea con lo stesso mese del 2022, con un'occupazione media delle camere del 51% contro il 50% dell'agosto 2022. L'andamento dei primi otto mesi è positivo con ricavi da vendite dirette pari a oltre 3,1 milioni di euro con un incremento sullo stesso periodo del 2022 del 30%.

L'occupazione media delle camere dall'inizio dell'anno è del 44%, mentre nel 2022 era il 34%.



