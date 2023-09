Vda aperta, suona la campanella e la scuola è impreparata

"Il primo settembre, come sempre, inizia l'anno scolastico, con le attività collegiali dei docenti e gli esami per gli alunni 'sospesi nel giudizio', e anche quest'anno la scuola valdostana si dimostra impreparata: le segreterie scolastiche e gli uffici della Sovraintendenza agli Studi, carenti di personale, non hanno ancora nominato molti docenti; i dirigenti scolastici cercano di interpretare il loro ruolo di reggenti su più scuole; i docenti sono, in molti casi, ancora all'oscuro delle classi in cui insegneranno; molti bidelli sono ancora da assumere. Insomma potremmo dire 'Siamo alle solite'". Lo scrive in una nota la coalizione di Valle d'Aosta Aperta in merito all'avvio dell'anno scolastico.

"Se poi cerchiamo di capire - prosegue - quale progetto culturale ci sia dietro la scuola valdostana e italiana, il panorama è desolante. Le uniche novità sono il massiccio investimento dei fondi del Pnrr per l'acquisto, compulsivo e obbligato, di strumenti tecnologici, in contrasto con proposte pedagogico-didattiche non supportate da un adeguato processo formativo del corpo docente e l'introduzione di docenti Orientatori e Tutor in un'ottica, calata dall'alto e man mano sempre più dominante, che vorrebbe precocemente subordinare la formazione dei giovani alle esigenze del mondo del lavoro e non a una formazione culturale e personale".



