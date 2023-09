Traforo M.Bianco, ancora oltre un'ora di attesa

E' di un'ora e mezza l'attesa per attraversare il traforo del Monte Bianco in direzione Francia.

Lo comunica il traforo, precisando che alle 12:48 le previsioni di attesa sono uguali sui due versanti della montagna. Dopo le emergenze dei giorni scorsi, legate alla chiusura del Frejus ai mezzi pesanti, la situazione del traffico sta lentamente tornando alla normalità anche se la giornata odierna è ancora segnalata da 'bollino nero' (l'ultima di questo periodo, ndr).

La viabilità è più scorrevole per il traffico leggero mentre ci sono ancora code di Tir incolonnati nell'ultimo tratto di strada statale che porta al traforo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA