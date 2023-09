Traforo M.Bianco, rinvio 8 giorni non modifica i programmi

"Il rinvio dei lavori di otto giorni per noi è assorbibile. E' necessaria una riorganizzazione dei cantieri che comporta delle difficoltà tecniche, ma stiamo gestendo la situazione. Lo slittamento non creerà problemi o modifiche per il rispetto della data di riapertura del 18 dicembre, come previsto dal cronoprogramma". Lo ha detto all'ANSA Riccardo Rigacci, direttore gerente del Geie-Tmb.

"Siamo in attesa - ha aggiunto - di conoscere le decisioni finali delle autorità. Spostare il cantiere al 2024? E' gestibile, anche se non ne abbiamo ancora parlato con l'impresa. In questo caso siamo pronti a riorganizzare tutte le attività".



