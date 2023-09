Traforo M.Bianco, Atmb 'rinvio lavori stimato in 8 giorni'

Al Traforo del Monte Bianco i lavori di rifacimento della volta sono stati rinviati in attesa della riapertura della A43. Lo scrive l'Atmb - società francese di gestione della struttura - sottolineando che l'inizio dei lavori era "inizialmente previsto per lunedì 4 settembre".

Secondo quanto dichiarato dal ministro dei Trasporti, Clément Beaune, "viene data priorità al mantenimento degli scambi commerciali tra Francia e Italia" e pertanto "il Traforo del Monte Bianco resterà aperto per il tempo necessario alla riapertura in sicurezza al traffico della A43 e del Traforo del Fréjus ai mezzi pesanti: questo tempo necessario è stimato sotto gli 8 giorni, se le condizioni tecniche e climatiche lo consentono".

