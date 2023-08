Viabilità, riapre strada regionale 28 tra Oyace e Bionaz

A partire dalle 18 di venerdì primo settembre verrà riaperta la strada regionale 28 della Valpelline dalla località La Rissa (Comune di Oyace) alla località Les Places (Comune di Bionaz), sottoposta in questi giorni soltanto a "finestre" di transito per permettere la movimentazione del materiale detritico risultato delle colate di inizio agosto. Lo comunica la Presidenza della Regione.

"La Protezione civile regionale - si legge in una nota - evidenzia che al momento non sono previste ulteriori limitazioni al traffico sul tratto di strada. Valutazioni differenti potranno essere fatte in caso di allertamento meteo-idrogeologico, che potranno peraltro tenere anche in considerazione che sul torrente Varère è in fase di ultimazione l'installazione di un sistema di monitoraggio che tramite impianto semaforico, in caso di evento, bloccherà la circolazione sulla Strada regionale n. 28, esattamente come già avviene per il torrente Baudier".

