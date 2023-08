Traforo del Monte Bianco, prosegue scontro su raddoppio

Raddoppio del tunnel del Monte Bianco o no. E' il tema dell'agenda politica valdostana degli ultimi mesi, ovvero da quando è stata decisa la chiusura della struttura per quattro mesi all'anno, fino al 2041, per consentire interventi di manutenzione.

Per Adu "il governo regionale, anziché risolvere le attuali e pesanti criticità del traffico diretto al tunnel del Monte Bianco, continua ad agitarsi per un improbabile raddoppio. Ma la doppia canna è fuori discussione, sia per motivi ambientali e di salute pubblica, sia perché la comunità francese ha già più volte espresso un'assoluta contrarietà". "Testolin dovrebbe semmai battersi contro il ministro leghista Salvini - prosegue Adu - per evitare il rinvio dei lavori di manutenzione della volta, considerando che un'eventuale modifica della data del 4 settembre potrebbe comportare un conseguente rinvio della riapertura dell'infrastruttura a dicembre, con gravi pregiudizi per la stagione invernale".

A favore del raddoppio è Pays d'Aoste Souverain: "Ai giorni nostri, oltre ad una immediata manutenzione della struttura, è indispensabile garantire una migliore offerta per il libero passaggio di merci e persone e per un accesso più semplice e concorrenziale delle nostre località turistiche. Il raddoppio dovrebbe essere un'opera possibile rappresentando la soluzione più logica e funzionale. Tale scelta non può essere condizionata da decisioni prese a Roma o a Parigi, a centinaia di chilometri di distanza, da persone completamente estranee alla realtà montana". Infine Italia Viva: "Da troppo tempo la politica valdostana si è ridotta ad un'ottica locale, confondendo la difesa dell'autonomia con l'isolamento. E' tempo di riprendere a tessere relazioni e collaborazioni per ridare slancio alla nostra comunità a partire dal raddoppio del Tunnel del Monte Bianco, ma non dimenticando il collegamento tra La Thuile e la Rosière, il completamento della variante di Etroubles e il miglioramento della rete ferroviaria".



