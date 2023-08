Parigi, stop ai treni al Fréjus almeno per due mesi

"Sul piano ferroviario bisogna essere molto chiari, ci sono più tappe supplementari. Bisogna avere accesso innanzitutto accesso alla galleria del traforo" del Fréjus, "e non è possibile ad oggi farlo in tutta sicurezza.

Poi bisognerà valutare la messa in opera delle misure di sicurezza per i lavori. Quindi prima di parecchie settimane, prima di due mesi almeno, non sarà certo possibile ristabilire la circolazione ferroviaria. Bisogna dirlo da oggi". Così ai cronisti il ministro dei Trasporti francese, Clément Beaune, dopo l'incontro con gli amministratori locali della Maurienne, in Savoia, dove domenica scorsa è crollata una frana.



