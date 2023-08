Media Francia, verso riapertura del Fréjus in sette giorni

Si va verso una riapertura dell'autostrada francese A43 per il traforo del Fréjus entro una settimana, su due corsie invece che su quattro. Lo riporta il quotidiano d'oltralpe Le Dauphiné Liberé, in base a quanto trapelato in un incontro tra il ministro dei Trasporti, Clément Beaune, e i sindaci della Maurienne. Qui domenica scorsa è caduta una frana da 10.000 metri cubi che ha bloccato l'accesso al Fréjus dei mezzi pesanti che, deviati al traforo del Monte Bianco, lo hanno congestionato. Le altre due corsie verrebbero utilizzate per realizzare un 'muro di protezione', costituito da container, come già successo nel 2018.



