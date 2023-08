Edileco Run 24 scalda i motori e introduce la corsa a coppie

Forte degli oltre 1.000 partecipanti nel 2022, si prepara alla sua quinta edizione la Edileco run24, la 24 ore di corsa a staffetta che si corre nel centro di Aosta.

L'evento si terrà sabato 30 settembre e domenica 1/o ottobre.

La corsa prevede come di consueto due modalità. Quella competitiva contempla la categoria individuale, a squadre (12 partecipanti) e - novità di quest'anno - quella in coppia, che prevede la corsa insieme di due persone durante tutte le 24 ore.

La modalità non competitiva come sempre non ha un numero massimo o minimo di corridori e a ogni squadra viene una singola pausa massima di sei ore. I primi classificati di ciascuna categoria vinceranno una vacanza in un resort sportivo.

Altra novità di quest'anno è il pacco gara riutilizzabile.

"Alla fine della corsa saranno da riconsegnare all'organizzazione. Verranno sanificati e impiegati per le prossime edizioni, riducendo così l'impatto sull'ambiente", ha spiegato in conferenza stampa Sara Faraci, vicepresidente dell'Associazione sportiva dilettantistica 24, che organizza l'evento.

Il percorso di tre chilometri si snoda tra piazza Chanoux, la Porta Pretoria, l'Arco d'Augusto, la Cattedrale e il Teatro romano, che aprirà le sue porte grazie alla collaborazione della Soprintendenza per i beni e le attività culturali. Il Comune di Aosta sostiene la manifestazione e la Regione la patrocina. Il sindaco, Gianni Nuti, ha sottolineato l'importanza di "correre per vivere la città" mentre l'assessore ai Beni e le attività culturali, Jean-Pierre Guichardaz, ha ricordato che "l'evento, senza il pretesto della spinta agonistica, è una festa per tutta la comunità". Ricco il programma di eventi collaterali, dalla Silent disco di sabato sera alla Baby run 24.



