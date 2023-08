Ad Aosta torna la Settimana europea della mobilità

Il Comune di Aosta ha organizzato una serie di iniziative a ingresso libero e gratuito nell'ambito della settimana europea della mobilità sostenibile, dal 16 al 22 settembre prossimi. "Il 2023 è un anno importante per la mobilità, in quanto stiamo introducendo due innovazioni: il Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums), la rete delle piste ciclabili che si concluderà entro la fine dell'anno e la reintroduzione della figura del mobility manager", ha detto in conferenza stampa l'assessore comunale alla Mobilità, Loris Sartore.

Sabato 16 settembre sono previste la visita guidata di Aosta romana (ore 10 e ore 15) con l'archeologa Cinzia Joris, una caccia al tesoro in bici organizzata da Fiab Aosta à vélo e Legambiente Vda (ore 15 ai giardini Lussu) e l'evento per esplorare la socialità generata dal movimento e dal viaggio 'Andare a cavallare nel mondo macchinato (canzoni e storie di treni piedi bici e bus)' alle ore 18 presso il salone ducale. Il pomeriggio di domenica 17 settembre (dalle ore 14.30) sarà dedicato, in piazza Chanoux, alla "cultura ciclabile", con un video per illustrare la nuova pista ciclabile ed esperti che spiegheranno ai più piccoli le regole per pedalare in sicurezza.

Il convegno 'Ciclabilità e mobilità attiva - Aosta in bici accorcia le distanze' si terrà lunedì 18 settembre (17-19.30 alla Cittadella dei giovani) mentre il nuovo portale web e le nuove norme di gestione della Ztl saranno presentati mercoledì 20 settembre (ore 17 al Salone ducale). Venerdì 22 si terrà invece un convegno sul ruolo del mobility manager. A chiudere la settimana sarà lo spettacolo teatrale sulla mobilità 'Incroci' (venerdì 22 settembre, ore 21 alla Cittadella dei giovani).

Durante la settimana saranno gratuite le navette rosse e verdi.



