Salvini sente Beaune, si valuta rinvio lavori Monte Bianco

"Cordiale e costruttiva" videocall tra il vicepremier e ministro Matteo Salvini ed il Ministro francese dei Trasporti Clément Beaune sulla situazione dei valichi alpini al confine tra i due Paesi, con particolare riferimento ai problemi legati alla frana in Alta Savoia.

Salvini "ha confermato massima disponibilità" degli operatori italiani a collaborare con gli omologhi francesi per ripristinare rapidamente la viabilità stradale e ferroviaria.

Così una nota del Mit.

I due ministri hanno "condiviso l'opportunità di mantenere uno stretto coordinamento". Un nuovo stato dell'arte sarà effettuato domani, con focus prioritario sulla sicurezza. Tra le opzioni possibili, "si valuta il rinvio dei lavori al Traforo del Bianco" per evitare il blocco alla circolazione tra Italia e Francia, sottolina la nota del Ministero. Salvini e Beaune hanno poi concordato di tenere una riunione a margine della Ministeriale Trasporti di Barcellona il prossimo 21-22 settembre e di organizzare a breve un sopralluogo congiunto ai cantieri della Torino-Lione, che resta il principale progetto di connettività tra Italia e Francia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA